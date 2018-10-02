عادل الغضبان: بورسعيد حاليا هي قاطرة التنمية لمصر كلها

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة بها أكبر ميناء محوري جاري تنفيذه وبها أكبر منطقة صناعات حرة، بالإضافة إلى أكبر منطقة لوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع تم افتتاحها قبل شهور.



وأوضح الغضبان، خلال تصريحات خاصة لفضائية إكسترا نيوز، على هامش الملتقى الثاني للمسئولية المجتمعية بمحافظات إقليم القناة المنعقد ببورسعيد، أن بورسعيد حاليا هي قاطرة التنمية لمصر كلها؛ مؤكدا أن بورسعيد تسير بخطى ثابتة في مجال الاستثمارات العالمية.



وأشار الغضبان أنه جاري إنشاء عدد من المشروعات القومية الضخمة ستعود بالنفع على المحافظة ومصر كلها.



