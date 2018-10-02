فادي بطل يعود للساحة مع X generation Egypt ويستعد لطرح فيديو كليب جديد

يعود النجم السوري فادي بطل للساحة الغنائية بعد فترة غياب دامت عشر سنوات، من خلال تعاقده مع شركة "X generation Egypt" لصاحبها المخرج الكندي المصري متيم السراج، لتنفيذ مشروعاته الفنية الجديدة.



بدأ " فادي" عقد جلسات عمل في الفترة الحالية لتحضيرات عدد من الأغاني الجديدة، التي يعود بها بشكل جديد وطعم مختلف عن ما قدمه من قبل، ولم يحدد حتى الآن طريقة طرحها، على طريقة السينجل أو ألبوما كاملا.



ويستعد "فادي" لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "يا مدلع" خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في "ألمانيا".



من جانبه عبر "بطل" عن سعادته بالتعاون الجديد مضيفا أن الساحة الغنائية عربيا تطورت بتطور المزيكا عالميا.



وتابع، في بيان له، قائلا :"وهذا ما سأقدمه للجمهور الذي أصبح واعيا، فالأغنية الجيدة تفرض ذاتها، وأنا لا أخشى المنافسة، ووجود نجوم كبار تطرح أغانيها وألبوماتها في وقت متقارب يخلق مناخ فني تنافسي صحي، وبالنهاية الجمهور هو المستفيد الأول".



طرح " فادي" عام ٢٠٠٨ ألبومه الثاني الذي يحمل اسم "ما وحشتك" بالتعاون مع شركة "مزيكا"، وتخللت سنوات غيابه طرح أغنيتين على طريقة السينجل هي:" وينك وينك"، و" علاوي".



من جهة أخرى، يعيش "فادي بطل" حالة من النشاط الفني حيث يستعد لإحياء عدد من الحفلات في مصر لبنان خلال الفترة المقبلة.

