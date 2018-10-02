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سفارة فرنسا ترثى ازنافور: أيقونة الأغنية.. وعاشق الموسيقى الشرقية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:20 م
الفنان الفرنسي العملاق
الفنان الفرنسي العملاق شارل ازنافور
محمود نوفل
إعتبرت السفارة الفرنسية بالقاهرة أن الفنان الفرنسي العملاق شارل ازنافور أيقونة الأغنية الفرنسية ، مشيرة الي ان أغانيه شكّلت وجدان أجيال وأجيال، حيث قالت "نحن نحيي ذكرى هذا الفنان العملاق الذي شكّلت أغانيه وجدان أجيال وأجيال".

وذكرت السفارة في تغريده لها عبر موقع التواصل "تويتر" أن أزنافور ذو الأصل الأرميني كان عاشقا للموسيقى الشرقية، حيث قدم هذا العملاق الغنائي عدة حفلات في مصر خلال مسيرته الفنية اللامعة (1952 و 1979 و 2008)، مشيرة الي انه وفي عام 1967، يرجع الفضل إليه عندما استمع برونو كوكاتريكس لنصائحه الحكيمة بدعوة أم كلثوم إلى مسرح الأوليمبيا بباريس، حيث أحيت حفلها الغنائي الوحيد بأوروبا.

وكان الفنان الفرنسي العملاق شارل ازنافور الذي ولد في العام 1924 قد رحل عن عالمنا بالأمس.

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