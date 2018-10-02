مطران الأرمن الأرثوذكس: مصر هي الأم ونعيش ‬في حضن تحميه سواعد الجيش المصري

وجه مطران الأرمن الأرثوذكس آشود مناتساكانيان، كلمة تحية وتقدير إلى الشعب المصري بمناسبة مظاهر الاحتفاء بالمصريين الأرمن التي تم إطلاقها برعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار "إحنا المصريين الأرمن".



وجاء نص الكلمة كالتالي "إنه بمناسبة الاحتفاء بالمصريين الأرمن كلمة نابعة من القلب لمصر الحبيبة اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم جميعًا بكل التحية والتقدير، وأقول إن مصر وطننا.. نعم مصر وطننا، فهي من أتاحت للأرمن سابقًا كما اليوم فرصة البقاء على أرضها والعيش فيها كمصريين.



وأضاف، نحن‭ ‬المصريين‭ ‬الأرمن، معادلتنا يتعجب لها المنطق، لكنها نابعة من القلب، شعورنا بدفء حضن وطننا وقوة ترابطنا به، ومتانة تجذرنا بأرضنا مصر، ما هو إلا تأكيد‭ ‬وإقرار بامتزاج هذه الروابط مع الروابط ذاتها بأرض أرمينيا‭ ‬، حالها كحال امتزاج حب الأبوين لا تستطيع التفريق بينهما.



وتابع، نعم نقولها: أرمينيا هي الأم التي أنجبت دون أن تربي، ومصر هي الأم التي ربت دون أن تنجب‭ ، ‬لذا نقدم‭ ‬لها‭ ‬الغالي والنفيس فداءً لها وحفاظا على أمنها وأمانها‭.‬



واستكمل، أسبوع الاحتفاء بالأرمن المصريين كان ‬فرصة جديدة للتأكيد ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬الحميمة التي تربط الأم بأبنائها،‭ ‬ولتثبيت‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية التي تربط‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وأرمينيا‭و ‬الممتدة‭ ‬منذ‭ ‬قرون‭ ‬طويلة‭.‬



وتابع، أقولها اليوم وكلي إيمان أننا ماضون بعزم واندفاع ‬لتقوية وترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات الثنائية ‬وتوطيد الأواصر‭ ‬المتينة، ‬كما أننا نحن‭ ‬المصريون‭ ‬الأرمن،‭ ‬نُعتبر ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬شهود أحياء ‬على‭ ‬متانة‭ ‬وعمق‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات، لأننا ودون أدنى شك ‬نتمتع‭ ‬داخل‭ ‬وطننا‭ ‬مصر‭ ‬بكامل‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنة كما أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة له، أنه { لا يوجد لاجئون في مصر}، ففي مصر حريصون أن نكون مواطنين، وكل شخص له حق المواطنة، علاوة‭ ‬على‭ ‬الحب ‬والاحترام،‭ ‬والمعاملة‭ ‬الطيبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصر‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبًا، ولما تجسده هذه البلد لقيم التعايش المشترك.



وأضاف، أنه بمناسبة‭ ‬النجاح الباهر لهذه ‭ ‬الاحتفالية‭ ‬الطيبة، اسمحوا لي أن نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬للشعب‭ ‬المصري‭ ‬الكريم‭ ‬وللحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة حكيمة من قبل ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي، كما أننا نُبجل ونحترم الثقة الممنوحة لنا .‬



وتابع، نتقدم‭ ‬أيضًا‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لمعالي‭ ‬الوزيرة السفيرة ‬نبيلة‭ ‬مكرم‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬للهجرة‭ ‬وشؤون‭ ‬المصريين‭ ‬بالخارج، كما أنني أود الإعراب عن تقديري وامتناني لمبادرتها بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬‭ ‬الاحتفالية‭ ‬الجميلة، ونشد على يدها داعمين المبادرة التي أطلقتها تحت شعار ‬‮"إحياء‭ ‬الجذور‮"، والتي‭ ‬تؤكد من خلالها ‬على‭ ‬ارتباط جميع المغتربين ‬بهذه‭ ‬الأرض المقدسة ارتباطا روحيا.



وقال، نحيي‭ ‬أيضا وزير‭ ‬المهجر‭ ‬الأرميني‭ ‬السيد‭ ‬مخيتار‭ ‬هيرابتيان،‭ ‬ونتمنى‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أعماله‭ ‬ومساعيه‭. وفي السياق ذاته،‭ ‬نؤكد‭ ‬‬أننا ها ‬هنا نعيش ونحيا ‬في حضن تحميه سواعد مصرية ألا وهي سواعد الجيش المصري، ومحبتنا‭ ‬وإخلاصنا وتفانينا وفداؤنا جاهزون ليخدموا الرحم الذي أنجب والحضن الذي احتوى وربّى‭.‬



واختتم، ندعو‭ ‬الله أن يحمي ويبارك‭ ‬مصر‭ ‬وأرمينيا قيادةً وجيشًا وشعبًا.