تجار الكنوز المصرية في قبضة رجال الداخلية.. ضبط تشكيل عصابي بسوهاج يقود لكشف أثري.. وإحباط تهريب 81 قطعة للخارج.. فيديو

ضبط ٣ أشخاص قبل نهبهم مقبرتين أثريتين بسوهاج

ضبط عاطل بحوزته 11 قطعة أثرية بالجيزة

ضبط تاجر مصوغات ونجله بحوزتهما 70 قطعة أثرية فى الأميرية

ضربات متتالية ومتلاحقة وجهتها الأجهزة الأمنية لتجار التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، حفاظًا علي كنوز مصر من الضياع، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتصدي لبيع التراث والحفاظ على الكنوز المصرية.تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم سياحة وآثار سوهاج بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة الكوثر عقب تحريات مُسبقة من ضبط كلٍ من محمد . ح . ع 49 سنه بدون عمل، ناصر . ش . أ 48 سنة مالك شركة تسويق عقارى، محمد . ع . ع – سن 32 – بدون عمل – ومقيمين جميعًا بأخميم سوهاج حال تواجدهم بأحد المدقات المؤدية إلى التل الأثري الكائن بدائرة قسم شرطة الكوثر، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمنطقة قرر الثالث باتفاقه مع الأول والثانى بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة التل الأثري، وبإرشاده تم الوصول لمكان الحفر حيث عثر على حفرة مستطيلة الشكل بأبعاد 1,5متر×3متر وعمق 3متر تنتهى بسرداب نافذ على عدد 2 مقبرة يشتبه فى أثريتها بداخلها عدد 2 غرفة دفن منقوش على جدرانها رسومات ملونة وبحالة جيدة، كما تم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر .. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر داخل التل بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.وبمعاينة الحفر بمعرفة لجنة من مفتشى آثار المنطقة، أفادت أن الحفر يمثل كشفا أثريا، وأنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، ويرجح عودته للعصر الفرعونى المتأخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل مشغولات ذهبية ونجله لحيازتهما 70 قطعة أثرية بقصد الاتجار.وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام كل من المدعو "منتصر . ظ . س" – 43 سنة – مالك محل مجوهرات (سبق اتهامه فى 4 قضايا اتجار فى الآثار)، والمدعو "ظريف . س . ف" – 78 سنة، صائغ – والد الأول، ومقيمان بالأميرية القاهرة بحيازة بعض القطع المشتبه فى أثريتها بمسكنهما بقصد الاتجار.وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمين بمسكنهما وضبطهما وبحوزتهما (70 قطعة فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام عبارة عن مجموعة من التماثيل والعملات واللوحات والأوانى والقطع الحجرية والبرونزية يشتبه فى أثريتها).بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لحيازته 11 قطعة يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار.وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام المدعو "نصر.إ.ع"، 43 سنة– عاطل – مقيم بالبدرشين الجيزة بحيازة بعض القطع الأثرية داخل السيارة رقم (و ج ن 845 مصر) بقصد الاتجار.وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بالسيارة حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته (11 قطعة فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام، عبارة عن "10 تماثيل، قطعة من الفيانس على شكل تمساح".. يشتبه فى أثريتها).وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.