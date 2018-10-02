الكشف عن مدة غياب بيتر تشيك عن آرسنال بسبب الإصابة

أعلن نادى أرسنال الإنجليزى، عن مدة غياب حارس مرماه المخضرم بيتر تشيك، موضحا أنها ستتراوح ما بين 3-4 أسابيع بداعى الإصابة التي تعرض لها أمام واتفورد بالدورى الإنجليزى، يوم السبت الماضى، غادر على إثرها ملعب اللقاء.



وقال البيان الصادر عن الأطباء في النادي اللندني: " إصابة تشيك في أوتار الركبة اليسرى، ومن المتوقع العودة إلى التدريب الكامل في غضون 3 إلى 4 أسابيع".



كما أكد النادى اللندنى على موقعه الرسمى، أن القائد كوسيلنى، سيعود للتدريبات مع الفريق شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها نهاية الموسم الماضى، وغاب علي أثرها عن المشاركة مع المنتخب الفرنسى فى مونديال روسيا.



