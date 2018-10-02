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رياضة

الكشف عن مدة غياب بيتر تشيك عن آرسنال بسبب الإصابة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادى أرسنال الإنجليزى، عن مدة غياب حارس مرماه المخضرم بيتر تشيك، موضحا أنها ستتراوح ما بين 3-4 أسابيع بداعى الإصابة التي تعرض لها أمام واتفورد بالدورى الإنجليزى، يوم السبت الماضى، غادر على إثرها ملعب اللقاء.

وقال البيان الصادر عن الأطباء في النادي اللندني: " إصابة تشيك في أوتار الركبة اليسرى، ومن المتوقع العودة إلى التدريب الكامل في غضون 3 إلى 4 أسابيع".

كما أكد النادى اللندنى على موقعه الرسمى، أن القائد كوسيلنى، سيعود للتدريبات مع الفريق شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها نهاية الموسم الماضى، وغاب علي أثرها عن المشاركة مع المنتخب الفرنسى فى مونديال روسيا.

الكشف عن مدة غياب بيتر تشيك عن آرسنال بسبب الإصابة
الكشف عن مدة غياب بيتر تشيك عن آرسنال بسبب الإصابة

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