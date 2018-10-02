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محافظ أسيوط: نستهدف 55 ألف مواطن يوميا في حملة القضاء على فيروس سي .. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:39 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
توك شو
قال اللواء جمال نور الدين ذكي، محافظ أسيوط، إن هناك 957 فريق عمل، موزعين على 205 نقاط طبية على مستوى المحافظة، تشارك في الحملة الكبرى للمسح الطبى الشامل عن فيروس سى، مشيرًا إلى أن كل فريق مكون من طبيب، وممرضة ومدخل بيانات.

وأضاف "ذكي" خلال تقرير عرضته فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أن الإقبال كان أمس مرتفعا جدًا خاصةً في الريف أكثر من الحضر، مشيرا إلى أن زيادة الاقبال ترجع إلى أن الكشف ليس على فيروس سي فقط ولكن على السكر والضغط والسمنة.

وأوضح أن الإقبال أمس بلغ حوالي 27 ألف مواطن، حيث ان المستهدف هو الوصول إلى 55 ألف مواطن يوميًا.

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