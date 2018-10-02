الزنط يكشف السبب الحقيقي للعداء المباشر بين أمريكا وإيران

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، إنه لا يوجد أوراق للضغط لدى الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران او ستخدم في هذا الملف في الوقت الحالي، موضحا أن مؤتمر مكافحة الإرهاب في الرياض رتبت الأوراق في الشرق الأوسط من جديد من قبل الأمريكان في محاولة إدماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط لكنها فشلت.



وأضاف «الزنط» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» أن نظرا للضعف العربي في القدرة على تحريك القوة الذاتية وترهل للأمن القومي العربي خلال الفترة الأخيرة عملت أمريكا متمثلة في دونالد ترامب علي استبدال إسرائيل بإيران والاعتراف بالقدس، مؤكدا أن إيران تبدو في حالة عداء ظاهر ومباشر مع أمريكا لأنها تعلم أن دورها سينتهي مع الأمريكيان.



وأوضح «الزنط» أن إيران دولة طامحة في المنطقة وهناك ثأر عربي فارسي منذ عهد عمر بن الخطاب، خاصة أن إيران لا تنسى الثائر، منوها إلى أنه من الصعب أن نقوال أن الضغط الأمريكي علي إيران تستهدف به طهران وإنما مزيد من الاستفزاز للدول العربية.