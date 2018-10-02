ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الزنط يكشف السبب الحقيقي للعداء المباشر بين أمريكا وإيران

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:23 م
الدكتور سعد الزنط
الدكتور سعد الزنط
كـريـم الخـطـيب
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، إنه لا يوجد أوراق للضغط لدى الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران او ستخدم في هذا الملف في الوقت الحالي، موضحا أن مؤتمر مكافحة الإرهاب في الرياض رتبت الأوراق في الشرق الأوسط من جديد من قبل الأمريكان في محاولة إدماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط لكنها فشلت.

وأضاف «الزنط» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» أن نظرا للضعف العربي في القدرة على تحريك القوة الذاتية وترهل للأمن القومي العربي خلال الفترة الأخيرة عملت أمريكا متمثلة في دونالد ترامب علي استبدال إسرائيل بإيران والاعتراف بالقدس، مؤكدا أن إيران تبدو في حالة عداء ظاهر ومباشر مع أمريكا لأنها تعلم أن دورها سينتهي مع الأمريكيان.

وأوضح «الزنط» أن إيران دولة طامحة في المنطقة وهناك ثأر عربي فارسي منذ عهد عمر بن الخطاب، خاصة أن إيران لا تنسى الثائر، منوها إلى أنه من الصعب أن نقوال أن الضغط الأمريكي علي إيران تستهدف به طهران وإنما مزيد من الاستفزاز للدول العربية.

ترشيحاتنا

5 معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف المهمة

خالد بيومي يبدى اندهاشه من قائمة المنتخب في معسكر سوزيلاند

الزراعة: الفلاحون رفعوا قضايا تعويض بسبب خسائرهم من بذور الطماطم المغشوشة

ديبالا يسجل هدفا عالميا في شباك يونج بويز بدوري الأبطال.. فيديو

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

دعم السياحة: زيارة ميلانيا ترامب رسالة للعالم بأمان مصر

ونش الحديد يحرم أسرة محمد منه.. زملاؤه لقبوه بـ الشيخ وصاحب الخلق الرفيع

مبروك عطية: المرأة المنتقبة ليس فيها أنوثة.. وأحزن كلما أراها.. فيديو

إخوانى بالشرقية يستدرج طفلا لبيع كليته لتاجر أعضاء بشرية

مبروك عطية: مستعد للعمل بالتمثيل لكن بأجر أعلى من عادل إمام.. فيديو

بالتفاصيل.. توافر 7191 وظيفة لراغبي العمل خلال أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

عباس شومان أول الحضور في عزاء طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء.. صور

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

فيديو

محافظ الفيوم: نستهدف مليون و800 ألف مواطن ضمن حملة القضاء على فيروس سي..فيديو
أبطال أوروبا.. يوفنتوس يتقدم على يونج بويز بهدفين في الشوط الأول.. فيديو
ديبالا يضرب بالهدف الثاني لـ يوفنتوس في شباك يونج بويز.. فيديو
الاتحاد السكندري يخطف فوزا مثيرا من الجونة.. فيديو
محافظ مطروح: إقبال كثيف ثاني أيام الحملة القومية للقضاء على فيروس سي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟