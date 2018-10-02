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تويتر يحتفل بعيد ميلاد غاندى: ناشر سياسة المقاومة السلمية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
منار نور
تحل اليوم، ذكرى ميلاد مهندس كرمشاند غاندي أو المهاتما غاندي، زعيم الهند الذي وهب حياته للنضال ونشر سياسة المقاومة السلمية واللاعنف والدفاع عن الحقوق الإنسانية.

دشَّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالإمارات أمس، هاشتاجا بعنوان#غاندى.

وتصدَّر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدول الامارات، حيث تفاعل معه عدد كبير من النشطاء.

وجاءت التغريدات: "إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتي تنتهي الإساءة.. إيك الجمال ده يا عّم المهاتما.. في ذكري ميلاد #غاندي ".

وغرد آخر، ""لقد أثبت #غاندي أن اللاعنف يمكن أن يغير التاريخ، فلنستلهم شجاعته وإيمانه بينما نواصل عملنا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لجميع شعوب العالم".

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