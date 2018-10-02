نقيب الفلاحين: مصر من أكثر الدول إنتاجا للتمور.. والتصدير يواجه مشكلة

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن ورشة عمل "مستقبل إنتاج وصناعة التمور فى مصر" والتي نظمتها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، هي انتعاش لصناعة النخيل في مصر، مشيرا إلى أن على الورشة أيضا أن تناقش موضوع "سوسة النخيل" لأنه يؤثر على إنتاج التمور في مصر.



وأضاف أبو صدام فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مصر من أوائل وأكثر الدول إنتاجا للتمور إلا أن هناك مشكلة التصدير نسبته ضعيفة مقارنة بالإنتاج فيجب الاهتمام بإنتاج النخيل والعمل على تنمية صناعة التمور في مصر لأنها ذات جدوى اقتصادية عالية.



وتابع نقيب عام الفلاحين أن إنتاج التمور يأتي مع خطة الدولة لترشيد المياه فهو لا يحتاج إلى مياه كثيرة لإنتاجه، مشيرا إلى أنه يجب أن تفعل القرارات التي تصدر من الورشة على أرض الواقع والإهتمام بالأصناف التي تزرع حديثا في مصر.