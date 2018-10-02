مبروك عطية: زوجتى هي من يشتري الهدايا وأنا بفرحها بالذهب.. فيديو

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن ذوقه لا يعجب أحدا، وبالتالى لا يشترى لزوجته ولا أولاده أى هدايا.



وقال عطية، فى لقائه على فضائية "ام بى سى"، إن زوجته هى التى تشترى الهدايا له وأولاده لكنه يقوم بدوره فى هذا الأمر بشراء الذهب لهم قائلا "الذهب يعجب جميع النساء ولا يرفضه أحد".



وأشار إلى أن سبب حمله للورود فى برامجه هى أن الله تعالى خلق الدنيا ورد والناس جعلوه شوكا لذلك هم المخطئون وليس الله.