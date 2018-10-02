وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري.. اليوم

وجه وائل جمعة نجم الأهلي السابق والمحلل الرياضي حاليا رسالة دعم ومساندة لـ فريق الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا التي تقام بملعب السلام.



وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "موعدنا الليلة مع مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباراه الذهاب لقبل نهائي أفريقيا .. فرحنا يا أهلي يا مصدر سعادتنا".



وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني عقد اجتماعًا مع معاونيه استقر خلاله علي الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه أحمد فتحي وأيمن أشرف وساليف كوليبالي وعلي معلول وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وإسلام محارب وأحمد حمودي ووليد أزارو.