الأهلي يكرّم أبناء الأعضاء المتفوقين دراسيًا

تقيم إدارة النادي الأهلي، بالتعاون مع اللجنة العامة، حفلا لتكريم الطلبة المتوفقين دراسيًا من أبناء الأعضاء، وذلك عن الأعوام الدراسية (٢٠١٤-٢٠١٥ / ٢٠١٥-٢٠١٦ / ٢٠١٦-٢٠١٧ / ٢٠١٧ – ٢٠١٨).



وحددت إدارة النادي حدًا أدنى للدرجات والتقديرات التي سيتقدم الطلبة للاحتفال بها، كالتالي:



الشهادة الابتدائية: ٩٧٪



الشهادة الإعدادية: ٩٦٪



الشهادة الثانوية (علمي / علوم): ٩٧٪



الشهادة الثانوية (علمي / رياضة): ٩٦٪



الشهادة الثانوية (أدبي): ٩٣٪



الشهادة الجامعية (تخرج – ماجستير – دكتوراه): تقدير امتياز وجيد جدًا



ويتم تقديم الشهادات بإدارة العلاقات العامة، على أن يتم تقديم صورة طبق الأصل مع الأصل للاطلاع عليه، أو صورة مختومة طبق الأصل من الشهادة.



ويبدأ تقديم الشهادات حتى يوم السبت الموافق ١٣ من أكتوبر الجاري، علمًا بأن موعد الحفل سيتم تحديده لاحقًا.