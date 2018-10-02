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أخبار العالم

روسيا: خبراؤنا العسكريون سيردون على التهديد الأمريكي بشكل جوهري

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:48 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ
أثارت تصريحات المندوبة الأمريكية لدى حلف "ناتو" كاي بايلي هاتشينسون، والتي كانت قد قالت خلالها "إذا مضت روسي في تطوير أنظمة الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية فإن أمريكا قد تقدم على تدميرها"، ردًا سريعًا من قبل الجانب الروسي، فقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الخبراء العسكريين الروس سيردون على هذا الموضوع بشكل جوهري.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - : "إن هناك انطباعًا بأن هؤلاء الأشخاص الذين يدلون بمثل هذه التصريحات لا يدركون مسئوليتهم ولا يعون مدى خطورة هذه اللهجة".

وأضافت زاخاروفا متسائلة : "من خوّل هذه السيدة (المندوبة الأمريكية لدى الحلف) بأن تدلي بمثل هذه التصريحات؟ هل هو الشعب الأمريكي؟ وهل يعرف مواطنو الولايات المتحدة أن دبلوماسييهم الذين يحصلون على الأموال من ضرائبهم يتصرفون بشكل عدواني وغير بناء؟"، وأكدت زاخاروفا أنه من السهل جدًا تدمير وتحطيم كل شيء، ولكن من الصعب جدًا إصلاح ما تم تدميره، مضيفة أنه "يتعين على الدبلوماسية الأمريكية أن تبذل جهودًا كبيرة من أجل محو آثار أخطائها".

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