لجنة المرأة بالأهلي تقيم حفلا لتكريم أبطال حرب أكتوبر

تقيم لجنة المرأة بالنادي الأهلي، برئاسة عزة زيان، حفلًا لتكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأسر الشهداء من الجيش والشرطة، وذلك على هامش ذكرى احتفالات السادس من أكتوبر، يوم السبت المقبل.



ويقام حفل التكريم تحت عنوان "يوم الوفاء.. واحتفالات ٦ أكتوبر"، تقديرًا وعرفانًا لمن ضحوا بأرواحهم من أجل أرض الوطن.



ودعت اللجنة من يرغب في تسجيل أسماء أبطال حرب أكتوبر أو أسماء أُسر، وأمهات، وزوجات الشهداء، التوجه للعلاقات العامة، في مقر النادي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد، موضحة أن آخر موعد للتسجيل الجمعة المقبل، الخامس أكتوبر.