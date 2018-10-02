ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موسكو ونيودلهي توقعان عقد توريد منظومة إس-400 خلال زيارة بوتين

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:47 م
إس-400
إس-400
أ ش أ
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه سيتم التوقيع على عقد بيع خمس وحدات من منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للهند هذا الشهر.

وقال أوشاكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن الاهتمام بالتعاون في المجال العسكري التقني بين روسيا والهند سيكون واضحا خلال زيارة بوتين للهند"، مضيفا: "لقد تم إنشاء آلية مشتركة بين البلدين لتصنيع المنتجات ذات الأهمية العسكرية".

وأكد أوشاكوف أن السمة الرئيسية لهذه الزيارة هي توقيع عقد توريد منظومة الصواريخ الروسية "إس-400 تريومف"، المكون من 5 وحدات من هذه المنظومة بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار.

ترشيحاتنا

أنشيلوتى يتغزل فى محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ونابولى

لحظة دهس سيارة لمجموعة من المارة فى إسطنبول.. فيديو

ونش الحديد يحرم أسرة محمد منه.. زملاؤه لقبوه بـ الشيخ وصاحب الخلق الرفيع

الزراعة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم ..فيديو

إقبال متوسط من أعضاء الأهلى على حضور مباراة وفاق سطيف

الاتحاد السكندري يخطف فوزا مثيرا من الجونة.. فيديو

فاجعة.. أول صور لحريق أبو ظبي ومقتل 9 إماراتيين

تفاصيل مقتل عمر الحاج على يد خطيب شقيقته: أرسل لها دقائق رصيد مجاني فأبلغت أسرتها..صور

الكهرباء تشارك في تنظيم مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

إخوانى بالشرقية يستدرج طفلا لبيع كليته لتاجر أعضاء بشرية

#افريقيا_يا_أهلى يتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر

وزير التعليم ينفي خبر استقالة المتحدث الرسمي أحمد خيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

عباس شومان أول الحضور في عزاء طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء.. صور

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

فيديو

أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتعادل 1-1 مع هوفنهايم في الشوط الأول .. فيديو
محافظ أسيوط يشرح سيناريو التعامل مع السيول.. فيديو
تعرف على حقيقة زيادة أسعار المياه فى الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ الفيوم: نستهدف مليون و800 ألف مواطن ضمن حملة القضاء على فيروس سي..فيديو
أبطال أوروبا.. يوفنتوس يتقدم على يونج بويز بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟