محافظ مطروح: إقبال كثيف ثاني أيام الحملة القومية للقضاء على فيروس سي..فيديو

قال اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، إن هناك إقبال كثيف من المواطنين خلال اليوم الثاني من الحملة القومية للقضاء على فيروس سي على مراكز المسح الخاصة بها.



وتابع " الغرابلي" أنهم قاموا بدعاية إعلامية كبيرة للحملة ولتوعية المواطنين بضرورة الكشف من خلال المساجد، الكنائس، إذاعة مطروح وتليفزيون إسكندرية.



وأضاف "الغرابلي" أنهم قاموا بتجهيز أوتوبيسات لنقل المواطنين إلى أماكن الكشف، إضافةً إلى تحرك بعض الفرق الطبية للبيوت خاصة لغير القادرين على الوصول لمركز الكشف.

