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رياضة

أبطال آسيا.. برسبولیس الإيراني يهزم السد القطري بهدف نظيف في الدوحة.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:43 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تغلب فريق برسبولیس الإيراني على منافسه السد القطري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد جاسم بن حمد، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

سجل علی علیپور هدف المباراة الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليضعف فرصة السد القطري في الصعود الى الدور قبل النهائي من البطولة.

يذكر أن الصعود لم يحسم بعد وينتظر الفريقان خوض مباراة عودة على أرض برسبولیس الإيراني، المقرر لها يوم الإثنين 22 أكتوبر.

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