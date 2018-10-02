تعرف على حقيقة زيادة أسعار المياه فى الفترة المقبلة.. فيديو

قال الإعلامى كمال ماضى، إن الفترة الأخيرة هناك شائعات كثيرة تظهر فى مصر، موضحا أن مجلس الوزراء فى الفترة الأخيرة يقوم بالرد على جميع الشائعات التي تطلق من الكارهين لمصر.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحياة فى مصر» المذاع على قناة الحياة، أنه لا زيادة فى أسعار فواتير المياه، ولا زيادة فى أسعار السجائر، الصحة تنفي شائعة تسبب التطعيم الثلاثى ضد الحصبة فى الإصابة بالتوحد mmr.



وأشار إلى أن وزارة الزراعة نفت أيضا بيع بحيرة المنزلة فى شمال مصر والتى تطل عليها ثلاث محافظات، والمالية تنفي وجود رسوم جديدة على المواريث.

