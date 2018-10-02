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فن

ورقة شجر للقومي للسينما يفوز بجائزة أحسن فيلم تجريبي ببرلين

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
محمد نبيـل

فاز فيلم "ورقة شجر" للمخرج بشارة شكر بجائزة أحسن فيلم تجريبى عن شهر أكتوبر بمهرجان ARFF ببرلين.

"ورقة شجر" من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما وتدور احداثه حول فتاه (سلمى) تستدعى ذكريات من الماضى وتحاول أن تنفذ إلى داخلها وان تحييها وبينما هى تفعل ويكشف الفيلم ان سلمى نفسها ليست إلا ذكرى.

الفيلم تحت إشراف المونتيره منار حسنى مدير عام الإدارة العامة للإنتاج، منتج فني محمد الباسوسي، مدير تصوير مينا مينيس والمونتاج لغادة سراج، ديكور خالد امين، وتصميم ملابس سارة شاهين.

يذكر ان مهرجان arff يجرى في اربعه مدن وهي برلين وامستردام وبرشلونة وباريس علي مدي سنة كاملة في أكثر من تخصص منها احسن فيلم تجريبي واحسن مصور واحسن فيلم قصير وهكذا ،ثم تحدث تصفيات علي مستوي كل مدينة في كافة التخصصات ويعلن الفائز بالجائزة الكبرى.

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