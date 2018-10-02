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فن

حكيم يصور أحدث كليب على طريقة الشيخ حسني في الكيت كات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهر فيها يقود دراجة بخارية وسط سوق شعبي في كواليس تصوير كليب جديد له.

وعلق حكيم على الفيديو قائلا: "زي الشيخ حسني في الكيت كات.. الله يرحمه"، ولم يكشف عن تفاصيل الكليب الجديد الذي يترقب جمهوره طرحه.

كان أخر أعمال حكيم الفنية، هي أغنية "مشبعتش خصام"، تعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمل الطائر، والملحن وحيد المليجي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

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