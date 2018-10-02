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محافظات

محافظ أسيوط لـ صدى البلد: تشكيل وحدة لإعادة توزيع الأطباء والتمريض

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:50 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظة أسيوط
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط انه تم تشكيل وحدة للموارد البشرية لإعادة هيكلة توزيع الاطباء والتمريض بمختلف مستشفيات المحافظة حتى يكون هناك توازن وعدالة في التوزيع .

وأضاف محافظ أسيوط ان المنظومة الصحية بالمحافظة تعاني من سوء توزيع في الاطباء والتمريض ، حيث هناك وحدات صحية يوجد بها أكثر من 40 ممرضة ولا يوجد بها أطباء وتوجد وحدات لا يوجد بها أطباء ولا تمريض .

وأكد المحافظ انه تعامل مع هذه المشكلة من خلال تشكيل الوحدة لاعادة التوزيع بشكل عادل ومن خلال المراحل العمرية وذكور أم أناث وهذا سوف نطبقه على المنظومة الصحية لكن التعليم لا يصلح فيه هذه الهيكلة لان هناك رابطا بين المعلم والطلاب من خلال المناهج .



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