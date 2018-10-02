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اَمنة نصير تطالب معز مسعود باعتزال الدعوة بسبب شيري عادل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:45 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
طالبت الدكتورة اَمنة نصير، أستاذ الشريعة والفلسفة بجامعة الأزهر، الداعية معز مسعود باعتزال الدعوة بعد زواجه من الفنانة شيري عادل.

ووجهت "نصير"، خلال لقائها ببرنامج "عم يتساءلون"، المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، للداعية معز مسعود رسالة قائلة: "خليك صادق مع نفسك ويجب عليك اعتزال الدعوة"؛ مشيرة إلى أن على معز مسعود عليه الظهور في الصورة اللائقة لكي يتم قبول رأيه من الناس، إضافة إلى أنه يجب أن يكون صادقا مع نفسه.

وأوضحت "نصير"، أنها لا تعترض على زواجه من شيري عادل، ولكنه يجب عليه اعتزال الدعوة.

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