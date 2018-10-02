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اقتصاد

المالية: ندرس إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أكدت وزارة المالية، أن هناك إجراءات لدراسة توفير المصادر التمويلية عبر البنوك العالمية كإجراء احترازي من مخاطر ارتفاع الاسعار العالمية للبترول، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وقال مصدر بالوزارة لـ "صدى البلد" إن الوزارة تسعي لتقليل الاعباء علي الموازنة العامة من جهة وعدم تأثر احتياجات السوق المحلي من المواد النفطية والقطاعات الاقتصادية للدولة من جهة أخري، مؤكدا أن الدراسة لم تكتمل حتي الآن في ظل وجود مباحثات مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح المسئول أن الوزارة تسعي بوجه عام لمنع تفاقم مصروفات فوائد الديون عن 440 مليار جنيه وفقا لما اعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية والمكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم ذلك الملف وتقليل الاعباء علي الموازنة قدر المستطاع.

كان مجلس الوزراء سبق له تكليف كل من وزارتي البترول والمالية باللجوء للبنوك العالمية للتوصل الى اتفاق لمواجهة الارتفاع المتوقع لأسعار النفط عالميا وتحديد سعر الكميات المطلوبة من الوقود على أساس سنوي او 4 سنوات.

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