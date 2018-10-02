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ديني

شيخ الأزهر يلتقي وفدا كنسيا إيطاليا.. ويؤكد عمق العلاقات بين الأزهر والفاتيكان

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
أ ش أ
التقى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفد الكنيسة الكاثوليكية الإيطالي رفيع المستوى والذي يزور مصر، بحضور الأنبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك.

وأعرب شيخ الأزهر، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالوفد الإيطالي، مؤكدا أنه يربطه مع الكنيسة الكاثوليكية علاقات عميقة، كما أن هناك علاقة صداقة قوية مع قداسة بابا الفاتيكان، مشيرا إلى أن البابا فرنسيس شخص مبارك من الله وهو رجل سلام وجاء في الوقت المناسب.

من جانبه، قال رئيس الوفد الإيطالي، إن زيارته إلى مصر جاءت للتعبير عن الصداقة والمحبة وعمق العلاقات التي تربط بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف.

بدوره، عبر الأنبا عمانوئيل عن عميق شكره لفضيلة الإمام الأكبر على استقباله، وعن شرفه لتوليه مسؤولية الإيبارشية التي تضم البلد مسقط رأس شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن العلاقات والتواصل الشخصي بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر خير دليل على عمق التواصل بين المؤسستين.

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