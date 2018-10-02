محافظ الفيوم: نستهدف مليون و800 ألف مواطن ضمن حملة القضاء على فيروس سي..فيديو

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن المحافظة مستمرة في المسح الخاص بالحملة القومية للقضاء على فيروس سي حتى 30 نوفمبر المقبل.



وتابع "سعد" خلال تقرير عرضته فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أنهم المستهدف خلال فترة الحملة يصل إلى ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن.



وأشار "سعد" إلى أن المحافظة تضم 138 وحدة صحية و9 مستشفيات و7 أماكن أخرى متفرقة لتقديم المسح.

