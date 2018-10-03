كاتب أردني: مصر أم العرب وصاحبة معرض عمان للكتاب وليست ضيف الشرف

قال الكاتب والروائي الأردني أيمن العتوم "إن مصر هي أم العرب، وصاحبة معرض عمان الدولي للكتاب وليست ضيف الشرف".





وأضاف العتوم -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الثلاثاء- أن مصر وبلاد الشام تربطهما علاقات وثيقة منذ قديم الزمان، مشيرًا إلى أنه يحمل عشقًا كبيرًا لمصر وشعبها.





وأوضح أن أكثر دور النشر المشاركة في المعرض مصرية والغالبية العظمى من الشباب مما يعني أن هناك استمرارية وحيوية في مجال الثقافة والأدب.



