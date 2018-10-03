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ثقافة

كاتب أردني: مصر أم العرب وصاحبة معرض عمان للكتاب وليست ضيف الشرف

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال الكاتب والروائي الأردني أيمن العتوم "إن مصر هي أم العرب، وصاحبة معرض عمان الدولي للكتاب وليست ضيف الشرف".

وأضاف العتوم -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الثلاثاء- أن مصر وبلاد الشام تربطهما علاقات وثيقة منذ قديم الزمان، مشيرًا إلى أنه يحمل عشقًا كبيرًا لمصر وشعبها.

وأوضح أن أكثر دور النشر المشاركة في المعرض مصرية والغالبية العظمى من الشباب مما يعني أن هناك استمرارية وحيوية في مجال الثقافة والأدب.

وعن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكد أنه يشارك في المعرض كل عام منذ 5 سنوات وقدم فيلمًا وثائقيًا عن الشاعر الكبير أحمد شوقي خلال الدورة الماضية من المعرض.

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