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محافظ أسيوط يشرح سيناريو التعامل مع السيول.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:56 م
ارشيفية
ارشيفية
البهى عمرو
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال السيول، موضحا أنه تم عقد أكثر من اجتماع لتجنب المشكلات التى تعرض لها المحافظة فى 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج« الحياة فى مصر» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى كمال ماضى، أن المحافظة قامت بعمل اختبارات وتدريبات وسيناريوهات على التعامل فى ارتفاع نسبة المياه فى المحافظة حالة السيول والأمطار.

وأشار إلى أن المحافظة على اتصال مباشر بهيئة الأرصاد لتجنب أى مشكلة تتم فى المحافظة وأوضح أن المحافظة لا يوجد بها بيوت فى طريق السيول، وتم تطهير كافة المصارف الخاصة بشفط السيول.

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