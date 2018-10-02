شريف مدكور بعد انتقاله لـ الحياة: انتظرونى بنفس البرنامج 5 أيام أسبوعيا

قال الإعلامى شريف مدكور مقدم برنامج شارع شريف، إن عقده مع قناة النهار لم ينته، موضحا أن انتقاله إلى قناة الحياة تم بطريقة ودية.



وأضاف فى تصريح لـ "صدى البلد" أنه لن يجري أى تغييرات على اسم البرنامج أو محتواه، وسيقدمه على شاشة قناة الحياة من السبت إلى الأربعاء في الساعة الرابعة عصرًا.



من جانبه أكد محمد عبد الوهاب المدير التنفيذى لقناة النهار أن القناة لم تتعاقد مع إعلامى بديلًا لبرنامج الإعلامى شريف مدكور.



جدير بالذكر أن قناة النهار أصدرت منذ قليل بيانا بشأن انتقال الإعلامى شريف مدكور جاء نصه " تم اتفاق ودى بين النهار وشركة إعلام المصريين على انتقال الإعلامي شريف مدكور على شبكة تليفزيون الحياة قريبا، وذلك للحفاظ على استقرار المنظومة الإعلامية خلال الفترة المقبلة.



ووجهت شبكة تليفزيون النهار كل الشكر والتقدير للمذيع شريف مدكور علي فترة عمله في النهار ومابذله من جهد وإخلاص متمنيا له مزيد من النجاح والتوفيق.