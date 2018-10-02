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حوادث

إصابة 7 مواطنين بينهم طفل عقرهم كلب في بني سويف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
محمدعبدالحليم م
أصيب 7 أشخاص بينهم طفل، اليوم ، بعد أن عقرهم كلب ضال بقرية منشأة الحاج التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

استقبل مستشفى اهناسيا المركزى كلا من سيد عبد الحكيم عبد الدايم 59 سنة، مصابا بعضة كلب بالساق، عطيات عبد الرازق محمد 40 سنة، مصابة بعضة كلب باليدين، حماده فوزى أحمد 45 سنة، مصابا بعضة كلب بالأصابع، فتحى محمد فاضل 45 سنة، مصابا بعضة كلب بالارداف، محمد إسماعيل عويس 30 سنة، مصابا بعضة كلب بالساق، غانم حلمى عبد الفضيل 40 سنة مصابا بعضة كلب بالفخذ وجميعهم مقيمون بقرية منشأة الحاج، وعبد الرحمن محمد سيد 8 سنوات، مصابا بعضة كلب بالحاجب والذقن ومقيم بقرية نزلة المشارقة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بمستشفى اهناسيا المركزى وإعطاء مصل «عض الكلب» للمصابين الذين وصلوا إلى المستشفى تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

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