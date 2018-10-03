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ثقافة

ورش وعروض فنية متنوعة بقصور الثقافة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة والفعاليات بالمواقع التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث حيث أقام قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا مسابقة رسم موضوع حر بمدرسة كفر تصفا الابتدائية المشتركة تم فيها استخدام أوراقa4 وأقلام الرصاص والألوان.

كما أقيم بقصر ثقافة الشرفا للحرف الفنية ورشة كليم و سجاد وفنون تشكيلية ،وقراءةحرة بالمكتبة.

وقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بعمل زيارة لحضانة طيور الجنة وعرض فانوس سحرى بعنوان "ممدوح والصنبور" وحكى قصص الحمار يغنى والحصان المجنون، كما اقام نادي المرأة ورشة لتعليم اشغال بالخرز بمركز النيل للأعلام.

بالإضافة لعمل بروفة لفرقة شبرا الخيمة للموسيقى والغناء الشعبي والتي تقام بنادي الري.

كما أقيم بقصر الإبداع ورشة فنون تشكيلية عبارة عن البدء في عمل لوحة تصويرية عن رسم مدينة الاحلام وعمل تصميم تخيلي لها تنفيذ طلبة الصف الأول الابتدائي بمدرسة 6 اكتوبر الرسمية لغات، ورشة مسرح بمدرسة عثمان ابن عفان تحضير لعمل النص الشعري تحيا مصر "جوار جندي وعلم"، ورشة خيامية بمدرسة 6 أكتوبر الجديدة أبرة وفتلة.

وبمناسبة بداية العام الدراسي الجديد أقام قصر شهداء ٢٥يناير أنشطة متنوعة داخل مدرسة زين العابدين الابتدائيه شملت عمل ورشة بالفوم و ورق الكانسون وورشة لعمل انسيالات للاطفال بالصوف مسابقة من انا عن أشهر أبطال حرب أكتوبر.

بينما أقيم بقصر أحمد بهاء يوم ثقافى لطلاب مجموعة من المدارس الابتدائية" مدرسة الإيمان، ومدرسة الرعاية المتكاملة، ومدرسة دار الاقصى".

بدأ اليوم بعمل ورشة الأشغال الفنية ، ورشة رسوم الأطفال ، ورشة تعليم الخط العربى ، محاضرات فى نادى الأدب "مبادئ كتابة القصة القصيرة"، محاضرة فى الشعر العربى والإستماع للإنشاد الدينى ، مسرح عرائس ، مسابقات ثقافية.

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