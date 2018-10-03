استجابة لـ صدى البلد.. سحب مياه الصرف من عمارات التأمين بحي السلام بمنفلوط

قال حسني درويش، نائب رئيس مركز منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، إنه تم كسح الصرف الصحي أسفل عمارات التأمين الصحي بحي السلام بمدينة منفلوط، كما تم فرش المنطقة بالتربة الطفلية.



وأضاف درويش أن "هناك انسدادا في شبكة الصرف الصحي بعمارات التأمين الصحي، وتم التنبيه على السكان بإصلاحها، إلا أنهم تجاهلوا المشكلة، مما تسبب في تسرب مياه الصرف إلى محيط العمارات وقامت سيارات الكسح بسحب المياه وقمنا بردم المنطقة بتربة طفلية".



جاء ذلك استجابة لما نشر بموقع "صدى البلد" الإخباري، بعنوان "مياه الصرف تغرق مبنى التأمين الصحي بمنفلوط"، من سكان حي السلام بمدينة منفلوط، في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يخصصها موقع "صدى البلد" الإخباري، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، حيث يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي وتآكل البنية التحتية لعمارة التأمين الصحي بحي السلام بمدينة منفلوط.



وقال المواطن "عماد حلاوة" في رسالته التي أرسلها لـ "صدى البلد": «عمارة التأمين الصحي قربت تنهار علينا، بسبب انتشار مياه الصرف الصحي وتآكل بنيتها التحتية، دا كله غير اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي لأن مواسير مياه الشرب تآكلت من الصدأ واختلطت المياه».



وأضاف: «المنطقة فيها تلوث كبير، خاصة انتشار البعوض وأكياس الزبالة وطفح المجاري في الشوارع حوالين العمارة».



وأوضح أن تلك العمارة يوجد بها مبنى التأمين الصحي ومكتب الصحة، إلا أن حالها لا يدل على وجود أي علاقة بينها وبين الحفاظ على الصحة، لافتا إلى أن تبعيتها إلى مجلس المدينة.

