اليوم .. جامعة بنها تنظم لقاء تعريفيا عن برامجها الجديدة

تنظم جامعة بنها اليوم الأربعاء لقاء تعريفي عن البرامج الجديدة والتي وصلت إلى 28 برنامجًا في تسع كليات تلبي الاتجاهات الحديثة وتتواكب مع تطوير التعليم، وسيتم تعريف مجتمع القليوبية بهذه البرامج من خلال استعراض مخرجات تلك البرامج وعقد لقاءات مع خريجيها.





ومن هذه البرامج برنامج استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بكلية الزراعة والذي يعد الوحيد على مستوى الجامعات المصرية في هذا المجال، بالإضافة إلى ثلاثة برامج دراسية بالكلية وهي التقنية الحيوية الزراعية وبرنامج سلامة الغذاء وبرنامج إدارة الاعمال الزراعية.





كما تبدأ كلية الحاسبات والمعلومات عامها الدراسي ببرنامجين جديدين وهما أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية وبرنامج المعلوماتية الطبية، أما كلية الطب البيطري ستبدأ الدراسة في أربعة برامج وهي جودة ومراقبة الأغذية وبرنامج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية وبرنامج طب وجراحة الحيوانات المنزلية وبرنامج طب الأحياء المائية.





وهناك خمسة برامج في كليه الهندسة بشبرا وهي الهندسة الصناعية وبرنامج الطاقة والطاقة المستدامة وبرنامج هندسة الاتصالات وبرنامج الهندسة الكهربية والتحكم وبرنامج إدارة مواقع التشييد، وتشهد كلية الحقوق برنامج شعبه اللغه الفرنسيه، وكلية التمريض بها برنامجين هما تمريض النساء والتوليد وتمريض الحالات الحرجة.





كما سيتم عرض تعريفي لستة برامج في كلية التربية وهي إعداد معلمي الرياضيات الكيمياء والفيزياء والبيولوجي باللغه الانجليزيه للتعليم العام وإعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للتعليم الأساسي، ويشمل العرض ثلاثة برامج بكليه الهندسه ببنها وهي الهندسة الكهروميكانيكيه وبرنامج هندسة وإدارة التشييد وبرنامج هندسة المرافق والبنية التحتية، بالاضافة الي برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية التجاره.





وقال الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها أن هذا العدد من البرامج الدراسية الجديدة لم تشهده جامعة بنها من قبل ويأتي في إطار الخطة التي وضعتها الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمعية من خلال التعرف علي احتياجات المجتمع وسوق العمل، ومحاولة سد الفجوة بين الدراسة الجامعية وهذه السوق التي تحتاج الي نوعيه مختلفه من الخريجين المؤهلين تأهيلًا علميًا ينافس على المستوى الاقليمي ويتناسب مع ما تحتاجه السوق من مهارات وقدرات.



