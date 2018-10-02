التعليم العالي: السماح للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض بالتقدم للكليات

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية الصحية (شعبة فنيات تمريض) عام 2018، والذين لم يتم ترشيحهم للقبول بكليات التمريض، للتقدم إلى كليات التمريض خارج محافظاتهم.



وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان اليوم، أن تقدم الطلاب سيكون عن طريق الجامعات مباشرةً للقبول بكليات التمريض خارج محافظاتهم (توزيع جغرافي) في ضوء الطاقة الاستيعابية للكليات، وطبقا للحد الأدنى المعلن للقطاع.