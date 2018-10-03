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بين الناس

أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إطلاق أكبر حملة في التاريخ لمكافحة فيروس سي، موضحًا أن الحملات الطبية للمسح الطبي شاملة في جميع المحافظات لعمل تحليل لكل المصريين مجانا.

وطالب «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» بالنزول في المراكز المفتوحة للكشف لكي نطمئن على عدم إصابتنا بالمرض، مضيفا أن هناك حالات كشفت وظهر إصابتها بفيروس سي.

وشدد على أن الدولة ستعلن خلال عامين بالقضاء نهائيا من فيروس سي، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصابين بالفيروس اللعين الي المراكز والمستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج، قائلا «انزل اطمن على نفسك».

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أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك
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