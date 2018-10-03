أحمد موسى يناشد المواطنين الاستفادة من حملة فيروس سي.. انزل اطمن على نفسك

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إطلاق أكبر حملة في التاريخ لمكافحة فيروس سي، موضحًا أن الحملات الطبية للمسح الطبي شاملة في جميع المحافظات لعمل تحليل لكل المصريين مجانا.





وطالب «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» بالنزول في المراكز المفتوحة للكشف لكي نطمئن على عدم إصابتنا بالمرض، مضيفا أن هناك حالات كشفت وظهر إصابتها بفيروس سي.



