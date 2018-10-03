بعد وفاة عدد كبير من أعضائها.. أزمة تهدد اكتمال النصاب القانوني لهيئة كبار العلماء

انخفاض أعداد هيئة كبار العلماء بالأزهر بعد وفاة 8 أعضاء واستبعاد آخر

الهيئة أعيد تشكيلها فى 2012 بـ26 عضوا ودخول 5 جدد بدلا منهم

متوسط أعمار أعضاء الهيئة 80 عاما

خلو أحد مقاعدها يتطلب انتخاب عضو بديل خلال 3 أشهر





بعد وفاة عدد من أعضائها وعزل آخر؛ لانتمائه السياسي، تتعرض هيئة كبار العلماء إلى أزمة شديدة، من أجل اكتمال نصابها العددي، والذي يبلغ 40 عضوا، ومشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة تعد عائقا أمام اختيار شيخ جديد للأزهر مستقبلا.هيئة كبار العلماء أعاد تجديدها الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى 2012 وعادت بـ26 عضوا فقط، ليتم استكمال باقى الأعضاء فيما بعد، ولكنها تعاني حاليا من النقص العددي نتيجة وفاة عدد من ممثليها، دون ترشيح العدد الكافي لاستكمال النصاب القانوني لها.ترجع قصة إعادة تكوين هيئة كبار العلماء إلى عام 2012 بعد أن تم إلغاؤها عام 1961، إذ وافق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل هيئة كبار العلماء من 26 عضوًا من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، فى السابع والعشرين من شهر يونيو عام 2012، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه في آخر اجتماع للحكومة، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قبل تقديم استقالتها.ونص مشروع القرار فيما يلي:(المادة الأولى) تشكل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر وعضوية كل من :1-أ.د. مصطفي عبد الجواد عمران أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين.2-أ.د. عبد الرحمن عبد النبي العدوي أستاذ الفقة المقارن بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.3-أ.د. يوسف عبد الله القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.4-أ.د. بركات عبدالفتاح دويدار أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة .5-أ.د. محمد الأحمدي أبو النور أستاذ الحديث ووزير الأوقاف الأسبق.6-أ.د. حسن محمود عبداللطيف الشافعي أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ورئيس مجمع اللغة العربية.7-أ.د.محمد عمارة مصطفي عمارة المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية.8-أ.د. عبد الفتاح عبد الله بركة أستاذ العقيدة والأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية.9-أ.د.محمود حمدي محمد زقزوق أستاذ العقيدة والفلسفة ووزير الاوقاف الأسبق.10-أ.د. عبد الفتاح حسيني الشيخ أستاذ أصول الفقة ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.11-أ.د.محمد رأفت عثمان أستاذ الفقة المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون الأسبق.12-د. إسماعيل عبد الخالق الدفتار أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية.13-أ.د. نصر فريد واصل أستاذ الفقة ومفتي الديار المصرية الأسبق.14-أ.د. طه مصطفى أبو كريشة أستاذ اللغة العربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية.15-أ.د. محمد محمد أبو موسي أستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الازهر.16-أ.د. القصبي محمود زلط أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين.17-أ.د/ أحمد طه ريان أستاذ الفقة بكلية الشريعة والقانون .18-أ.د.محمد المختار محمد المهدي أستاذ اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.19-أ.د. أحمد معبد عبد الكريم أستاذ الحديث بكلية أصول الدين .20-أ.د. عبد المعطي محمد بيومي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.21-أ.د. أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.22-أ.د. محمد عبد الفضيل محمد عبد العزيز محمد الحلاوي أستاذ العقيدة والفلسفة ووزير الأوقاف .23-أ.د. محمود مهني محمود إسماعيل نائب رئيس الجامعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية.24-أ.د. عبد الله الحسيني أحمد هلال أستاذ اللغة العربية ورئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف السابق.25-الشيخ محمد محمد عبد الرحمن الراوي أستاذ التفسير وعضو مجمع البحوث الاسلامية .26-أ.د. علي جمعة محمد أستاذ أصول الفقة ومفتي الديار المصرية.ومنذ عام 2012 وإصدار هذا القرار الجمهوري توفى 8 أعضاء من هيئة كبار العلماء، وتم عزل الدكتور يوسف القرضاوي؛ لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.والأعضاء الذي توفوا هم:الدكتور طه أبو كريشة الأول من أكتوبر 2018الدكتور محمد رأفت عثمان 25 ديسمبر 2016الدكتور محمد المختار المهدي 14 فبراير 2016الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف 10 مايو 2018الدكتور محمد الراوي 2 يونيو 2017الدكتور بركات دويدار 28 مايو 2016محمد الأحمدي أبو النور 11 نوفمبر 2015الدكتور عبدالله الحسيني فى 10 يوليو 2013بينما لم يتم ضم أعضاء جدد للهيئة بدلا من هؤلاء، وكذلك استكمال باقى الأعضاء، إلا 5 فقط، بتصديق من رئيس الجمهورية .قانون تنظيم الأزهر، رقم 103 لسنة 1961، فى المادة الخامسة، ينص على أنه «عند خلوّ منصب شيخ الأزهر، يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وتختار الهيئة لهذا المنصب ثلاثة من أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة، فى ذات الجلسة، بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، ويباشر عمله شيخًا للأزهر اعتبارًا من تاريخ انتخابه، ويُعتمد اختياره بقرار من رئيس الجمهورية».وعن أعمار أبرز أعضاء هيئة كبار العلماء الحاليين فيبلغ الدكتور عبد الرحمن العدوى 92 عاما، الدكتور حسن الشافعى 88 عاما، الدكتور محمد عمارة 87 عاما، الدكتور عبد الفتاح بركة 86 عاما، الدكتور محمود حمدى زقزوق 85 عاما، الدكتور نصر فريد واصل 81 عاما، الدكتور محمد حسنين أبو موسى 81 عاما، الدكتور أحمد طه ريان 79 عاما، الدكتور أحمد معبد عبد الكريم 79 عاما،الدكتور أحمد عمر هاشم 77 عاما،الدكتور محمود مهنى 74 عاما، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى 74 عاما، الدكتور على جمعة 66 عاما.و يشترط فيمن يختار عضوًا بهيئة كبار العلماء ما يلى:1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عامًا.2- أن يكون معروفًا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.3- أن يكون حائزًا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.4 - أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها.5 - أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.7 - أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.وتنص المادة 32 مكرر "3": إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.