ضبط 15 متهما فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت مباحث القليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة، بالبؤر الإجرامية في بنها أسفرت عن ضبط 1.5 كيلو حشيش و25 قضية تموينية و15 عنصرا إجراميا و185 قضية مرورية وكمية من الأسلحة النارية وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية يفيد قيام ضباط مباحث مركز بنها برئاسة المقدم إبراهيم بحبح رئيس مباحث مركز بنها بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة بالبؤر الإجرامية على مستوى دائرة المركز.



وأسفرت الحملة التي قادها العميد حسين جندية مأمور مركز بنها، عن ضبط 15 عنصرا إجراميا و1.5 كيلو حشيش و41 قرص ترامادول و25 قضية تموينية و20 قضية مصنفات وآداب عامة و145 قضية مرافق وتنفيذ 363 حكما وإزالة 80 طن مخلفات.

