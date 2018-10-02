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اقتصاد

البنك المركزي: 2.6 تريليون جنيه حجم الائتمان بالعملة المحلية في يوليو الماضي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بالعملة المحلية للبنوك إلى 2.6تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 2.53 تريليون في يونيو السابق له بفارق70 مليار جنيه ومقارنة بـ 2.5 تريليون في مايو 2018 بزيادة بلغت 100 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان صافي المطلوبات من الحكومة لبنود ( الإقراض والخصم، الأوراق المالية، الودائع) إلي 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.62 تريليون جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه في مايو السابق.
 
ووصلت حصيلة الائتمان للقطاع العام إلي 116.8 مليار جنيه مقابل 114.95 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 115.65 مليار جنيه في مايو 2018.

وبلغ حجم المطلوب من القطاع الخاص لذلك الائتمان إلى 517.543 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 520.3 مليار جنيه مقارنة بـ 505.2 مليار جنيه في مايو السابق.

ووصل حجم الائتمان المطلوب من القطاع العائلي لنحو 273.4 مليار جنيه مقابل 271.8 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 270.021 مليار جنيه.

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