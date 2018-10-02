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أخبار البلد

قناة اكسترا نيوز تنفي رعايتها لمعرض القاهرة الدولي للاستثمار

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:26 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أكدت قناة Extra News فى بيان لها منذ قليل أنه حرصًا منها في الحفاظ على مصداقيتها أمام مشاهديها، وجب التأكيد على أنها ليست أحد رعاة معرض القاهرة الدولي للاستثمار وأسواق المال، الذي تنطلق أعماله يوم 22 أكتوبر المقبل.

وأضافت خلال بيانها أن المسؤولين عن المعرض زجوا باسم القناة واستغلوا شعارها في الترويج للمعرض؛ وإذ نؤكد أننا ليس لنا علاقة بالمعرض؛ فإننا نحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مستغلي اسم القناة وشعارها حفاظا على حق المشاهد وحق القناة.

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