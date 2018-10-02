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الفيروسات الكبدية: اكتشاف 5 آلاف مشتبه فيهم بالإيجابية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الخـطـيب
قال الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن حملة فحص مرضى فيروس سي على مستوى المحافظات جيدة، مؤكدا أن ما يحدث خيال لا يحد في أي مكان في العالم.

وأضاف «الشاذلي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن لديهم إمكانات طبية لفحص 45 مليون مواطن من فيروس سي.

أوضح عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن 70 ألف شخص تم فحصهم في اليوم الأول لحملة مكافحة فيروس سي، لافتا إلى أن 9 محافظات تنتهي من عمليات فحص مرضى فيروس سي في 30 يونيو.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف 5 آلاف مشتبه فيهم بحالتهم تكون إيجابية من 70 ألف حالة تم فحصهم من فيروس سي، وهذا ليس مفاجأة في الوقت الحالي، ولكن كان سيكون صدمة في الوقت السابق.

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