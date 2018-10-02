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الحلبوسي يُلبي دعوة السلمي لعقد اجتماع وإلقاء كلمة أمام البرلمان العربي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:26 م
الحلبوسي والسلمي
الحلبوسي والسلمي
محمود نوفل
تلبيةً لدعوة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، يزور السيد محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق البرلمان العربي في القاهرة، للاجتماع مع رئيس البرلمان العربي، وإلقاء كلمة أمام البرلمان العربي في جلسته التي ستعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018م.

وقال رئيس البرلمان العربي إن زيارة رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق للبرلمان العربي سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البرلمان العربي ومجلس النواب بجمهورية العراق، وعلى توحيد المواقف وتنسيق الجهود تجاه القضايا العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب العراقي الشقيق والشعب العربي الكبير.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الدعوة تأتي تقديرًا من الشعب العربي لمكانة جمهورية العراق وشعبها الأصيل في العمق العربي الاستراتيجي، باعتبار أن جمهورية العراق من مؤسسي جامعة الدول العربية وأحد أعمدة العمل العربي المشترك، ولتعزيز دورها ضمن حاضنتها العربية الأصيلة.

كما تأتي في إطار سعي البرلمان العربي لدعم جهود جمهورية العراق في إعادة إعمار المناطق المُحررة والمُضي قُدمًا في مسيرة التنمية تلبيةً لتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم.

يشار الي أن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي سبق وإن زار جمهورية العراق والتقى المسؤولين العراقيين في شهر أغسطس 2017م على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، لتهنئة العراق بعد انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير المدن العراقية، وحشد الدعم الدولي لجهود جمهورية العراق في إطار خطة إعادة إعمار المناطق المحررة.

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