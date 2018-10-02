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ديني

مفتي الجمهورية يهنئ مجلس النواب بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
محمد شحتة
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

وقال المفتي في بيان له اليوم: "أتقدم بأسمى آيات التهنئة لكافة أعضاء مجلس النواب الكرام بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة"، مؤكدًا أن مصر لديها تاريخ برلماني عريق هو بمثابة نموذج فريد أسهم في استقرار الحياة النيابية وتحقيق مصالح الشعب المصري.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق أعضاء البرلمان إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يعينهم على هذه المهمة الوطنية الجليلة.

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