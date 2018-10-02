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مرأة

طريقة تحضير حلوى الجبنة في المنزل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:09 م
حلوى الجبنة
حلوى الجبنة
آية التيجي
قامت الشيف نونا في برنامجها "البلدي يوكل" بتحضير حلوى الجبنة، والتي تتمتع بمذاق لذيذ، حيث قامت بتحضيرها باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة، وفيما يلي ننقل لكم وصفة تحضير حلوى الجبنة في المنزل بالتفصيل..

مكونات:

300 جرام سميد بسبوسة
250 جرام جبنة موتزاريلا ( تعادل ربع كيلو )
150 جرام سكر ( تعادل 3/4 كوب )
2 ملعقة كبيرة ماء ورد
260 مللي ماء ( تعادل 2 كوب )
فستق مجروش
قشطة كدابة
عسل نحل

طريقة تحضير حلوى الجبنة في المنزل:

ولابد من الالتزام التام بالمقادير للحصول على نتيجة مضمونة .

- نضع حلة على النار ونضع بها 2 كوب ماء مع 3/4 كوب السكر مع 2 ملعقة كبيرة ماء ورد حتى يغلوا على النار، ثم ننزل بسميد البسبوسة،ونقلب جيدا باستمرار حتى يثقل سميد البسبوسة و يجف الماء تماما، ثم نرفع الحلة من على النار وننزل بالجبنة الموتزاريلا دفعة واحدة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متناسق.

- ثم نضع على الرخامة أكياس ثلاجة ونضع عليها سيرب ثم نضع العجينة على السيرب، وتفرد العجينة بالنشابه المدهونة بالسيرب ايضا، ونساوي الأحرف بالسكينة ثم نقسمها إلى ٣ أجزاء، ونضع القشطة الكدابة وتكون باردة تماما على كل جزء، ونلف كل جزء رول، ثم نقطعه بالسكين مكعبات، ونضعها فى طبق التقديم ونضع عليها عسل نحل طبيعى ونزينها بالفستق المجروش، ثم تقدم.

مكونات القشطة الكدابة:

كيلو حليب
3 ملاعق كبيرة نشا
3 ملاعق كبيرة حليب بودر
3 ملاعق كبيرة كريم شانتيه
لا نحتاج سكر فى القشطة الكدابة فى هذه الوصفة.

طريقة تحضير القشطة الكدابة:

تخلط المكونات على البارد حتى تذوب تماما ثم ترفع على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام ثم نتركها لتبرد.

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