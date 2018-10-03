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ثقافة

فوز مؤسسة مصر الخير بجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:18 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منح جائزة "اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء" هذا العام لمشروع مؤسسة "مصر الخير" المصرية لتوفيرها فرصا تعليمية للفتيات المُهمشات .

وقالت المنظمة، وفقا لمركز أنباء الأمم المتحدة، إن جائزة بقيمة 50 ألف دولار ستقدم لمؤسسة مصر الخير ومركز المرأة في جاميكا خلال حفل سيُقام في مقر اليونسكو في باريس في 11 أكتوبر بمناسبة اليوم الدولي للطفلة.

وأوضحت اليونسكو أن اختيار مؤسسة مصر الخير، جاء تكريما لمشروعها الرامي إلى توفير فرص تعليمية للأطفال في المناطق المحرومة من المدارس من خلال المدارس المجتمعية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يقدم فرصا تعليمية تركز على المجتمع المحلي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما في المناطق النائية، فضلا عن إيلائه تركيزا خاصا للفتيات غير الملتحقات بالتعليم الابتدائي أو اللواتي تركن الدراسة لأسباب مختلفة من بينها الزواج المبكر.

وأشارت اليونسكو إلى أن المشروع يحرص على تلبية هذه البرامج التربوية لاحتياجات المجتمعات المحلية، بما في ذلك بذل الجهود الكفيلة بمنع الزواج المبكر من خلال دعم الفتيات في سن المراهقة ومنحهن فرصة الالتحاق بالمدارس واكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب.

يشار إلى أن جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء، التي أنشأها المجلس التنفيذي لليونسكو عام 2015 وتمولها الصين، تسهم إسهاما مباشرا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة الهدفين 4 و5 المعنيين بالتعليم والمساواة بين الجنسين على التوالي.

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