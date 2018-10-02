شاهد.. أول صورة لنجل ليلى اسكندر الأول يوسف

شارك الفنان السعودي يعقوب الفرحان صورة له عبر يوميات حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهر فيها وهو يحمل ابنه الأول (يوسف) من زوجته الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر.



ولم يظهر وجه (يوسف) نجل ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان، في الصورة كاملا بسبب ضعف إضاءة الصورة واقتراب وجه المولود من والده.



وكانت ليلى إسكندر، قد شاركت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور "إنستجرام"، أظهرت فيها يد مولودها الأول «يوسف» الذي وضعته يوم الأربعاء 26 سبتمبر الماضي، من زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.



وعلقت "إسكندر" على الصورة قائلة: «بفضل الله رزق اليوم آل الغامدي وإسكندر الكرام بمولدهما الجميل يوسف بن يعقوب بن يوسف الغامدي في تمام الساعة الثالثة ظهرا في لبنان بيروت».



وأضافت: «ألف مبروك لكل الأحباء والأقرباء والأصدقاء بقدوم يوسف.. شكرا لجميع المهنئين ويربى بعزكم.. وبعز أهله آمين.. أحبكم قد الدنيا ولو إيش ما كتبت ما اقدر أوفيكم حقكم يا أهلي وناسي».