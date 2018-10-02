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أخبار العالم

صحفي تركي يكشف مفاجأة حول موعد الإفراج عن القس الأمريكي في تركيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:07 م
القس الأمريكي المحتجز
القس الأمريكي المحتجز لدى أنقرة
شريف سيد
توقع الكاتب التركي عبد القادر سلوي المعروف بقربه من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون خلال الشهر الجاري، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدد من الشركات الأمريكية العملاقة.

وقال أردوغان أثناء لقائه عددا من الشركات الأمريكية العملاقة أمثال مايكروسوفت، وبيونج، وجينرال إلكتريكس: "نحن في تركيا لا ننظر إليكم على أنكم أجانب. بل نعتبركم منا"، وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.

واحتوى المقال على دلائل تشير إلى إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برنسون خلال جلسة المحاكمة المقررة في 12 أكتوبر الجاري، قائلًا: "من الممكن أن نراه ينزل على سلالم الطائرة في الولايات المتحدة الأمريكية في 13 أكتوبر الجاري".


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقى بعدد من ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في السوق التركي قبل زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "نريدكم أن تشعروا أنكم في بلدكم. أنا هنا في حال ظهرت أي مشكلة أمامكم"، محاولًا طمأنة المستثمرين الأجانب وبالتحديد المستثمرين الأمريكان بعد توتر العلاقات مؤخرا مع واشنطن.

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