سمير زقوت: منع الفلسطينيين من تلقي العلاج جريمة حرب

قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن هذا يندرج في سياق العقوبات الجماعية التي وصفت من خبراء القانون الدولي من الأمم المتحدة على أنها جريمة حرب، جاء ذلك تعقيبًا على قرار منع الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين من العلاج في مستشفياته بحجج أمنية أو لتوفر العلاج في قطاع غزة، وفي هذا السياق دعت مؤسسات حقوقية في غزة كل المعنيين بضرورة التدخل لمنع الاحتلال من انتهاك حق المرضى في العلاج.



وأضاف زقوت خلال مداخلته مع وائل العنسي، عبر الفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أن هذا القرار يعتبر انتهاكا جسيمًا يرتكب في حق المرضى بشكل منظم، لافتًا إلى أن العقاب الجماعي واحد من المحظورات التي نصت عليها اتفاقية جينيف بشكل واضح.



وأشار نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن كل سكان قطاع غزة محظورين من اجتياز الحواجز لدواعٍ أمنية، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد وضع العقبات أمام طرق المرضى للوصول إلى العلاج.

