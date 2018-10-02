ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سمير زقوت: منع الفلسطينيين من تلقي العلاج جريمة حرب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
توك شو
قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن هذا يندرج في سياق العقوبات الجماعية التي وصفت من خبراء القانون الدولي من الأمم المتحدة على أنها جريمة حرب، جاء ذلك تعقيبًا على قرار منع الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين من العلاج في مستشفياته بحجج أمنية أو لتوفر العلاج في قطاع غزة، وفي هذا السياق دعت مؤسسات حقوقية في غزة كل المعنيين بضرورة التدخل لمنع الاحتلال من انتهاك حق المرضى في العلاج.

وأضاف زقوت خلال مداخلته مع وائل العنسي، عبر الفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أن هذا القرار يعتبر انتهاكا جسيمًا يرتكب في حق المرضى بشكل منظم، لافتًا إلى أن العقاب الجماعي واحد من المحظورات التي نصت عليها اتفاقية جينيف بشكل واضح.

وأشار نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن كل سكان قطاع غزة محظورين من اجتياز الحواجز لدواعٍ أمنية، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد وضع العقبات أمام طرق المرضى للوصول إلى العلاج.

ترشيحاتنا

خالد بيومي يبدى اندهاشه من قائمة المنتخب في معسكر سوزيلاند

وليد سليمان يتقدم للأهلي على وفاق سطيف بأبطال أفريقيا.. فيديو

القصة الكاملة لاتهام رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

الشيخ ميزو يكشف سر اعتزاله الدعوة والتجارة في الأسماك.. فيديو

شاهد.. طليقة ممثل أمريكي شهير مشردة في شوارع لوس أنجلوس تأكل من القمامة

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

إسرائيل تعلن الحرب على لبنان.. وبيروت تبحث اللجوء لمجلس الأمن

نجم الأهلي السابق: مروان محسن سيعتزل الكرة فى هذه الحالة

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

أحمد موسى يكشف عن تهديدات خطيرة من أمريكا لروسيا

إسرائيل تتضامن مع ليونيل ميسي ضد رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

فيديو

رئيس القومية للأسمنت: 300 مليون جنيه حجم تعويضات العمال
أحمد موسى يكشف عن تهديدات خطيرة من أمريكا لروسيا
الفيروسات الكبدية: اكتشاف 5 آلاف مشتبه فيهم بالإيجابية
أحمد موسى يعلق على انتخاب برهم صالح رئيسا للعراق
شاهد.. لحظة إنقاذ أندونيسي بعد 4 أيام من تواجده تحت الأنقاض

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟