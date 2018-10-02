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أخبار البلد

السفير الألماني بالقاهرة:البحر الأبيض المتوسط أصبح مجمعا للنفايات البلاستيكية..صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:16 م
جانب من مشاركة السفير
جانب من مشاركة السفير الالماني في الاحتفالية
محمود نوفل
قال جورج لوى السفير الألمانى بالقاهرة إن مصر هبة النيل تلك وهذه المقولة عبر بها المؤرخ الإغريقي هيرودوت عن انطباعاته عن هذا البلد الذي يندر فيه سقوط الأمطار، لكن تربته تتسم بالخصوبة والثراء على طول نهر النيل ، مشيرا الي ان نهر النيل مكن قدماءالمصريين في الحقيقة من إقامة أول دولة في التاريخ على النهر.

واوضح السفير الألماني بالقاهرة خلال إحتفال السفارة الالمانية بذكري الوحدة الألمانية إن ندرة المياه غالبا ما تعني قلة في الطعام، وهذا يمكن أن يؤدي، لا سيما في المناطق الفقيرة، إلى مجاعات شديدة ، لافتا الي إن الزيادة السكانية والتسارع في حركة العمران يعمقان التحديات الهائلة أمام الإمداد بالمياه والتخلص من مياه الصرف

وأكد السفير خلال كلمته أمام عدد من سفراء الاتحاد الاوربي في القاهرة ووزيرا المالية والري المصريين أن تلوث المياه بات مشكلة كبيرة،لا يزال حوالي 80%من مياه الصرف بكل العالم تتسلل إلى بيئتنا دون معالجة، مشيرا الي انه يتم ضخ مياه الصرف مباشرة غالبا إلى الأنهار حيث إن البحر الأبيض المتوسط أصبح مجمعا ل النفايات البلاستيكية، وحاليا يتم إغراق حمولة شاحنة من البلاستيك في المحيط كل دقيقة.
السفير الألماني بالقاهرة:البحر الأبيض المتوسط أصبح مجمعا للنفايات البلاستيكية..صور
السفير الألماني بالقاهرة:البحر الأبيض المتوسط أصبح مجمعا للنفايات البلاستيكية..صور
السفير الألماني بالقاهرة:البحر الأبيض المتوسط أصبح مجمعا للنفايات البلاستيكية..صور
السفير الألماني بالقاهرة:البحر الأبيض المتوسط أصبح مجمعا للنفايات البلاستيكية..صور

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