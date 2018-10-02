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مفتي الجمهورية: يوجد خلط بين تجديد الخطاب الديني والتراث

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور شوقي علام, مفتي الجمهورية, إنه من العبث أن نستغني تمامًا عن التراث, ومن العبث أيضًا أن نستجلب هذا التراث ونأتي به إلى وقتنا الحاضر ليحكمه ويجعل حلولًا لمشاكله, كما كان في الماضي, فهذه نظرة خاطئة تمامًا.

وأضاف علام خلال لقائه اليوم على إكسرا نيوز, أن النظرة السوية أن نتصل بهذا التراث إتصالًا رشيدًا عاقلًا, يأخذ بضوابطه وقواعده, ثم ينطلق من خلال ذلك ويعالج قضايا الحاضر, ولكن بواقع الحاضر وليس بنظرة الإنسان إلى الماضي.

وأكد علام: "أن المناهج المستفادة من التراث هي التي تعطينا الإمكانية العلمية و الإفتائية لنضع حلولًا كثيرًا لقضايانا المعاصرة, وبدون أن ندرك هذه الحقائق نكون قد شوهنا التراث والواقع في ذات الوقت".

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