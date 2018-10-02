حقوقية: لا يوجد بلاغات من الأهل عن العنف ضد الأطفال

قالت رباب عبده محامية مسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن قانون الطفل لم يضع عقوبة رادعة، وهى اشكالية نواجهها كثيرًا فى مجتمعنا سواء للإهمال أو العنف .



وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد حينما شرع قانون الطفل عام 96 لم يكن هناك عنف وعدل بعد ذلك عام 2008 ولَم يضعوا به نصوص رادعة للعنف الأسرى ، ومع تزايد حالات العنف وظهور الكثير من الجرائم الجديدة على مجتمعنا فان الأمر يتطلب تعديل قانون الطفل بحيث يكون هناك عقوبة رادعه للأب والأم أو زوجة الأب أو زوج الأم .



وأكدت أن المادة 96 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 تنص على أن من يعرض الطفل للخطر سواء صحته أو نفسه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه وحبس ستة أشهر وهى عقوبة بسيطة وغير رادعة .



وتابعت لا يوجد إبلاغ من الأهل عن العنف الذى يتعرض له أطفالهم على يد الأب ،ولا يوجد تنفيذ على أرض الواقع لقانون الطفل.